Así es El Conde: La sátira sobre Pinochet de Pablo Larraín

Una sátira es la trae esta vez el director nacional Pablo Larraín. El Conde, coescrita con Guillermo Calderón, retrata a Augusto Pinochet como un vampiro que se aleja de toda la sociedad y vive en una mansión en el extremo sur. Sin embargo, decide dejar su vida eterna a base de sangre humana, ya que quiere cambiar la visión que las personas tienen por él, esta decisión lleva a un conflicto entre su familia para quedarse con su herencia.

“Yo no quiero vivir 250 años más. Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón”, es parte de lo que dice Jaime Vadell, quien encarna a Pinochet, en el trailer de la película.

A través de un comunicado, Larraín, director de películas como Jackie, Spencer y No, entre otras, comentó:

Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia

Y agregó: “La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política”.

En la película actúan Gloria Münchmeyer, Marcial Tagle, Catalina Guerra, Amparo Noguera, Diego Muñoz, Antonia Zegers, Alfredo Castro y Paula Luchsinger

La película será estrenada en algunos cines del país el 7 de septiembre y el 15 de septiembre en Netflix.

Mira el trailer e imágenes de la película: