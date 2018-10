Yoko Ono estrena su propia versión de la canción de Lennon “Imagine”

El 9 de octubre John Lennon habría cumplido 78 años y la efeméride se está celebrando con una re edición del disco Imagine, el segundo del ex Beatle, editado originalmente en 1971 y que ahora tiene una versión en Box Set llamada The Ultimate Collection.

Pero no es la única versión que podemos escuchar para celebrar el cumpleaños de Lennon. Su viuda, Yoko Ono, no ha querido ser menos y estrenó un nuevo single de lo que será su próximo disco Warzone, y que justamente incluye una nueva versión de “Imagine”.

Warzone -que será lanzado el 19 de octubre- es el primer compilado de canciones de Yoko Ono desde que en 2013 estrenara Take Me to the Land of Hell y es la primera vez que los créditos de “Imagine” incluirán su nombre como parte de quienes escribieron la canción.

El hito se produce a 46 años de la edición original del single y luego de que Ono reclamara oficialmente, ganando el derecho a su rúbrica recién el año pasado.

Foto: Archivo/TIME