El Box Set ochentero de David Bowie ya está acá: Escúchalo

Tras la muerte de David Bowie en 2016, cada trimestre es anunciado una nueva re edición de alguno de sus discos, el compilado definitivo, una grabación en vivo, alguna rareza, Lado B o un abultado Box Set lleno de sorpresas.

Ese es el caso de Loving the Alien (1983-1988) set de discos que fue editado oficialmente y que reúne material re editado e inédito del periodo más exitoso -comercialmente- del camaleón.

El set que viene en formato CD (11 discos) o vinilo (15 discos) se viene sumar a otros tres box sets ya editados: Five Years (1969–1973), Who Can I Be Now? (1974–1976), y A New Career in a New Town (1977–1982).

El Box incluye versiones re editadas de los discos Let’s Dance (1983), Tonight (1984) y Never Let Me Down (1987), así como una nueva versión de este último disco, con versiones producidas por el propio Bowie junto al productor e ingeniero Mario McNulty y los colaboradores Reeves Gabrels (guitarra), David Torn (guitarra), Sterling Campbell (batería) y Tim Lefebvre (bajo).

También incluye grabaciones en vivo de sus giras “Serious Moonlight” y “Glass Spiderque” que realizó en 1983 y 1987 respectivamente y se suman compilaciones de singles, nuevos cortes de canciones, Lados B y temas incluidos en algunos de los soundtracks en los que participó Bowie como “Labyrinth”, “Absolute Beginners” y “When The Wind Blowscalled Re: Call 4”.

Escúchalo acá: