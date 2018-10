Paul McCartney anuncia masiva re edición de Wings

Los discos Wild Life (1971) y Red Rose Speedway (1973) serán los primeros discos de la banda británica Wings en ser re editados.

Así lo informó el propio Paul McCartney, quien anunció una masiva remasteización de los discos que hizo junto a su banda post The Beatles y durante los 70.

Paul will reissue ‘Wild Life’ and ‘Red Rose Speedway’ + ‘Wings 1971-73’ on 7th December as part of his GRAMMY-winning Archive Collection. Full details HERE: https://t.co/QXFGDWMf3e #PaulMcCartney #Wings pic.twitter.com/LJ3m8jSrVk

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 19 de octubre de 2018