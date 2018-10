Songs for Judy, así se llama el nuevo álbum en vivo de Neil Young

Para el 30 de noviembre está planificado el estreno de Songs for Judy, un “nuevo” disco de Neil Young. Las comillas indican que en verdad, no se trata de material nuevo, sino que se trata de tomas hechas durante el tour acústico que Young realizó por EE.UU. en 1976, año en que editó el disco Long May You Run, junto a Stephen Stills.

Esta colección de 22 canciones fue seleccionada por el director Cameron Crowe y el productor y fotógrafo Joel Bernstein, quienes colaboraron en los escritos que incluye esta edición.

Entre las canciones incluidas en Songs for Judy están clásicos como “The Needle and the Damage Done” y “Heart of Gold”, versiones en solitario de “Here We Are in the Years” y “The Losing End”, así como canciones de Buffalo Springfield “Mr. Soul”.

También incluye la canción “No One Seems to Know”, tema que si bien ha sido interpretado por Young en algunos de sus conciertos, hasta ahora no existían en ningún formato. La versión incluida en el disco fue grabado en la ciudad de Boulder, Colorado en noviembre de 1976.

Escucha acá “Campaigner”: