Nuevo Box Set de Aretha Franklin recorrerá sus años con el sello Atlantic

En agosto de este año nos dejó a los 76 años Aretha Franklin, una de las voces más privilegiadas y legendarias del soul, gospel y R&B.

Para que su legado musical permanezca vivo, son varios los esfuerzos que actualmente se realizan para cuidar el trabajo de Franklin y parte de ese proceso es la re edición de sus años al alero del sello Atlantic durante más de una década a partir de 1967.

Un Box Set de seis discos incluirá los primeros cincos discos editados por la artista con el sello norteamericano: I Never Loved A Man The Way I Love You (1967), Aretha Arrives (1967), Lady Soul (1968), Aretha Now (1968), Soul ’69 (1969), además de rarezas y cortes de grabaciones no oídas hasta ahora.

Escucha acá un demo de “I Never Loved A Man (The Way I Love You)”:

Acá el tracklist del disco de rarezas:

Lado A

1. I Never Loved A Man (The Way I Love You) – Demo

2. Dr. Feelgood (Love Is A Serious Business) – Demo

3. It Was You – Outtake

4. The Letter – Outtake

5. So Soon – Outtake

Lado B

1. Mr. Big – Outtake

2. Talk To Me, Talk To Me – Outtake

3. The Fool on the Hill – Outtake

4. You’re Taking Up Another Man’s Place – Outtake

5. You Keep Me Hangin’ On – Outtake

6. I’m Trying To Overcome – Outtake