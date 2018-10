Proyecto paralelo de Blur: Damon Albarn adelanta canción de su nuevo disco

Lo que primero se pensó era un nuevo proyecto del líder y vocalista de bandas como Blur y Gorillaz, Damon Albarn, junto al productor Danger Mouse, luego dio forma a algo como una súper banda sin nombre que incluyó a los músicos Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) y el baterista nigeriano Tony Allen.

La unión resultó en un álbum que justamente se llamó The Good, the Bad & the Queen, editado en 2007. Ahora, 11 años después el proyecto se reúne liderado por el incombustible Albarn y el 16 de noviembre próximo editará su segunda placa llamada Merrie Land, que será producida esta vez por el destacado colaborador de David Bowie, Tony Visconti.

La banda también anunció algunos shows en Reino Unido y adelantó el primer single de su nuevo disco.

Escucha acá “Merrie land”, track que abre el disco:

Tracklist de Merrie Land:

01 Merrie Land

02 Gun to the Head

03 Nineteen Seventeen

04 The Great Fire

05 Lady Boston

06 Drifters & Trawlers

07 The Truce of Twilight

08 Ribbons

09 The Last Man to Leave

10 The Poison Tree