El ex Stone Roses, Ian Brown, anuncia disco y estrena canción

My Way fue el último trabajo en solitario de Ian Brown. Editado hace casi una década, el disco antecedió el hype que se creó tras el anuncio en 2011 de la reunión de una de las bandas más legendarias del indie mancuniano: the Stone Roses.

Tras editar en 2016 su primer single en casi dos décadas, en junio del año pasado, el público inglés fue testigo del que probablemente fue el último show de la banda en vivo. No estén tristes porque esto se acaba, estén contentos de que pasó, fueron las palabras que antecedieron el término de la reunión.

Ahora, concentrado nuevamente en su propio trabajo, Brown anuncia para marzo del próximo año la edición de Ripples, su séptimo trabajo en solitario, donde él ejecuta prácticamente todo lo que suena. Incluso fue el encargado de hacer el arte del disco

Como adelanto, Brown adelanta el primer single del disco, “First world problems”, que puedes escuchar a continuación.