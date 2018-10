Nuestra selección musical para amenizar Halloween y el fin de semana largo

La transición de octubre a noviembre trae consigo un ambiente de festividad inevitable. Los días libres y las tradicionales celebraciones de Halloween y el Día de los Muertos condicionan un escenario perfecto para una fiesta temática. Y como en toda fiesta de este tipo, la selección de música es primordial.

En un comparativo entre celebraciones, se puede ver que son mucho más comunes las personas que se obsesionan con la música navideña a fin de año que los que lo hacen en Noche de Brujas. Los famosos villancicos están presentes en supermercados, la televisión, la radio. Mientras que en la noche del 31 de octubre cobran mayor relevancia los disfraces y las historias de terror.

Pero eso no quiere decir que no haya quienes festejen Halloween a través de la música. Según cifras entregadas por Spotify, Canadá, Irlanda y Estados Unidos son los países en donde más se escuchan canciones relacionadas a esta fecha.

Asimismo, la plataforma de música por streaming destacó que las 10 canciones más escuchadas en fechas cercanas a esta festividad fueron “Thriller” de Michael Jackson, “Ghostbusters” de Ray Parker Jr., “Monster Mash” de Bobby “Boris” Pickett & The Crypt-Kickers, “(Don’t Fear) The Reaper” de Blue Öyster Cult, “Highway to Hell” de AC/DC, “This Is Halloween” de The Citizens of Halloween, “Werewolves Of London” de Warren Zevon, “Somebody’s Watching Me” de Rockwell, “A Nightmare on My Street” de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince y “Black Magic Woman” de Santana.

Acá la selección de Radio Duna para Halloween: