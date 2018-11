Smashing Pumpkins lanza el tercer adelanto de su nuevo disco

En febrero de este año Billy Corgan, líder de los Smashing Pumpkins anunciaba que los miembros originales de la banda, James Iha y Jimmy Chamberlain, volverían a trabajar junto a él por primera vez en casi 20 años.

La reunión dio paso al trabajo en estudio y originalmente se pensó en editar dos EP de cuatro canciones cada uno, el primero de ellos con fecha para mayo de este año, sin embargo el proyecto mutó y en septiembre se anunció que la banda trabajaba en un álbum de larga duración, el décimo disco de la banda.

Así, Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun tiene fecha para el próximo 16 de noviembre y hasta ahora son tres los adelantos del nuevo disco.

A los singles “Solara” y “Silvery Sometimes (Ghosts)” ahora se suma un tercer adelanto, la canción “Knights of Malta”, que puedes escuchar acá.