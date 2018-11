Sufjan Stevens estrena antigua canción que permaneció guardada por una década

Hasta ahora solo una persona conocía esta canción. Hace más de diez, el cantautor norteamericano Sufjan Stevens, quien fue nominado este año a los Oscar por mejor canción original para la película “Call Me By Your Name”, realizó un curioso concurso en el que invitó a sus seguidores a hacer una canción de navidad con él. El resultado fue la canción “Every Day is Christmas”, del letrista Alec Duffy.

En respuesta a este single, Stevens compuso “Lonely Man of Winter”, pero la canción quedó guardada nunca siendo editada oficialmente.

Una década después la canción tendrá su oportunidad, ya que el próximo 7 de diciembre será editada junto al single de Duffy en formato vinilo de 7 pulgadas.

Escucha acá la canción:

Foto: Getty Images