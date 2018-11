Dido anuncia su quinto álbum de estudio

Hace 5 años, la inglesa Dido publicó su cuarto álbum titulado Girl Who Got Away, el que -a su vez- servía de continuador de su tercer disco Safe Trip Home, editado un lustro antes.

El próximo 8 de marzo, vía BMG, saldrá Still On My Mind, disco que produjo junto a su hermano Rollo, con quien ha trabajado en sus anteriores placas y una de las condiciones que puso sobre la mesa para hacer un nuevo álbum. Son 12 canciones que viajan por sus gustos por el folk y el hip hop, hasta el velo electrónico que siempre ha impreso en sus canciones.

Para ir preparando el estreno del disco, Dido ha lanzado el primer single de su nuevo álbum, que lleva por título “Hurricanes”. La noticia fue condecorada con el anuncio de que, por primera vez en 15 años, Dido saldrá de gira por EE.UU. durante junio próximo para promocionar su nuevo trabajo

Escucha aquí “Hurricanes”