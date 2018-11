Bon Iver estrena nueva canción en banda sonora de la película “Creed II”

Creed II es un drama deportivo que llegará a los cines chilenos el 10 de enero y que, dirigido por Steven Caple Jr y escrita por Sylvester Stallone, continúa la serie iniciada a mediados de los 70 por el clásico Rocky.

La película, que esta semana se estrenó en parte de EE.UU. cuenta con una banda sonora marcada por el hip hop, pero que también incluye otras colaboraciones, como es el caso del single “Do You Need Power? (Walk Out Music)” de autoría de Justin Vernon, más conocido como Bon Iver.

El soundtrack de la película incluye también canciones interpretadas por lo más granado de la escena rap actual, como Kendrick Lamar, Lil Wayne, J. Cole, Young Thug, Pharrell Williams, Nas, y varios más. Escucha a Bon Iver a continuación y más abajo, el soundtrack completo.