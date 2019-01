Estos son los nominados a los Oscar musicales del 2019

El próximo 24 de febrero tendrá lugar una nueva edición de los premios Oscar. Y entre las categorías más conocidas como aquellas que premian guiones, directores, actores, actrices y producción, también hay categorías relacionadas con la música.

Mejor banda sonora, mejor canción original, mejor mezcla y edición musical son las cuatro categorías musicales que considera la Academia.

Estos son los nominados musicales:

Mejor banda sonora original

Black Panther – Ludwig Göransson

BlacKkKlansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell

Isle of Dogs – Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns – Marc Shaiman

Mejor canción original

“All the Stars” de Black Panther- Música de Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth y Anthony Tiffith; letras de Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith y Solána Rowe:

“I’ll Fight” de RBG- Música y letra de Diane Warren:

“The Place Where Lost Things Go” de Mary Poppins Returns – Música y letra de Marc Shaiman y Scott Wittman:

“Shallow” de A Star Is Born – Música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, y Andrew Wyatt:

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” de The Ballad of Buster Scruggs – Música y letra de David Rawlings y Gillian Welch:

Mejor edición de sonido

Black Panther – Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker

Bohemian Rhapsody – John Warhurst y Nina Hartstone

First Man – Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan

A Quiet Place – Ethan Van der Ryn y Erik Aadahl

Roma – Sergio Díaz y Skip Lievsay

Mejor mezcla de sonido

Black Panther – Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter Devlin

Bohemian Rhapsody – Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali

First Man – Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee y Mary H. Ellis

Roma – Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García

A Star Is Born – Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder y Steve Morrow

Acá una playlist que junta varias de estas buenas canciones: