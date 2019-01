“Un pequeño regalo que Dolores nos dejó”: Miembros de The Cranberries se refieren a su último álbum “In the End”

Un año se ha cumplido desde que falleció la vocalista de The Cranberries, Dolores O’Riordan, quien murió ahogada por culpa de una intoxicación etílica en la tina del de un hotel en Londres.

El 15 de enero, la banda estrenó su tema “All Over Now” que es parte del último disco en que participó la cantante In The End, el cual será estrenado el próximo próximo 27 de abril y contará con 11 canciones, entre ellas, Lost”, “Wake Me When It’s Over”, “Catch Me If You Can”, “Crazy Heart”,y “The Pressure”.

En conversación NME, Fergal Lawler, Mike y Noel Hogan, miembros The Cranberries se refirieron al estreno de este disco y lo que ha sido para ellos la muerte de O’Riordan, con quien fueron amigos por 30 años.

Respecto del disco, Noel Hogan sostuvo que “tuvimos este trabajo muy bien guardado y solo un grupo un grupo de personas lo ha escuchado”. Sin embargo, aseveró que si bien estaban nerviosos con el lanzamiento de “All Over Now” y sostuvo que “saber que todo el mundo lo va a escuchar después de haberlo mantenido guardado durante tanto tiempo es un poco desalentador. Terminamos de grabar en mayo pasado, así que lo hemos tenido desde hace mucho tiempo “.

Su hermano Mike aseveró que “este álbum celebra el trabajo que Dolores hizo y es algo para entregarle a los fans que han apoyado a la banda durante todos estos años”. La banda unanimamente aseguran que el disco “es un pequeño regalo que ella dejo atrás”.

En 2017 la banda comenzó a trabajar en In The End, luego de que comenzaron a discutir la posibilidad de un nuevo álbum durante las vacaciones. “El disco comenzó un poco desde el aburrimiento” sostuvo Noel.

“Era junio de 2017, habíamos terminado la gira y Dolores tenía una lesión en la espalda y todos nos fuimos por separado a nuestras familias. Estuve lejos en Francia y recuerdo haberle enviado mensajes de texto preguntándole cómo se sentía “. A lo que la cantante respondió que estaba un poco aburrida , algo que a menudo hacía poco después de comenzar un descanso.

“Sugerí usar el tiempo de manera productiva para escribir y ver si algo viene. El álbum realmente comenzó allí. De repente, ella estaba enviando una canción tras otra: las canciones seguían viniendo de ella “, aseveró.

