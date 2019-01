Eddie Vedder participará del concierto de The Who en Wembley

Sin duda una de los grandes conciertos que tendrá el Estadio de Wembley en Londres este 2019 es la presentación de una de la bandas más importantes de Reino Unido: The Who.

El concierto se llevará a cabo el 6 de julio y contará con la participación de importantes estrellas de la música: La banda de indie originaria de Leeds, Kaiser Chiefs y el exponente del grunge y líder de Pearl Jam, Eddie Vedder. Según se ha revelado, la lista de artistas invitados no está cerrada, por lo que se podrían sumar más cantantes y bandas a este evento.

We’re playing Wembley Stadium on July 6th, 2019 and want to see you there!

You’ve got until 4pm Tuesday January 29th to get first access to tickets. Find out how by visiting the store now: https://t.co/hezE57j4xt pic.twitter.com/3uiXXFqs31

— The Who (@TheWho) 28 de enero de 2019