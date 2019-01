Es tiempo de homenajes para Aretha Franklin

Distintos proyectos televisivos se preparan sobre Aretha Franklin, la conocida cantante estadounidense apodada como la Reina del Soul. Entre ellos se encuentran tres programas relacionados a la televisión y una película.

El primero será Aretha! A Grammy Celebration For the Queen of Soul, un concierto homenaje que debería estrenarse el próximo 10 de marzo y en el que participaron cantantes como Céline Dion, Patti Labelle, Kelly Clarkson, John Legend, Alicia Keys y Jennifer Hudson.

“Este especial celebrará sus numerosos logros como ícono del entretenimiento, cantante, compositora, pianista, actriz y activista por los derechos humanos”, dijo Jack Sussman, ejecutivo de la cadena de televisión CBS, donde será estrenado el programa.

Otra de las producciones es una película biográfica, la cual será protagonizada por la cantante Jennifer Hudson, quien fue escogida por la misma Franklin y que la reencarnará en sus años de juventud.

“Es un gran honor para mí formar parte de este proyecto que acercará la historia de la señora Franklin al público de todo el mundo que la adora. Es una de las artistas más icónicas y con más talento de todos los tiempos y un sueño hecho realidad retratar su extraordinaria vida en la pantalla”, dijo Hudson a Deadline.

Por otro lado, National Geographic prepara la tercera temporada de su serie Genius centrada en la vida de Aretha. Este programa que recorre la vida de ‘mentes brillantes’ iba a estar enfocado en Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, pero la cambiaron por Franklin luego de su fallecimiento.

Un documental grabado hace casi 50 años

El disco Amazing Grace publicado en 1972 tiene un documental sobre su grabación, el que estuvo guardado durante 47 años debido a problemas en su realización, a pesar de que fueron solucionados hace un par de años, la cantante se rehusó a publicarlo por razones desconocidas.

La Reina del Soul falleció en agosto pasado a causa de un cáncer de páncreas, por lo que su familia optó por sacar a la luz este proyecto, el que se mostró en un festival local y que ahora espera estrenarse a nivel masivo en los primeros meses de este año.

Aquí puedes ver el trailer de este proyecto: