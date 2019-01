El dúo Hall & Oates confirma su primera visita a Chile

Daryl Hall y John Oates, oriundos de Philadelphia han sido parte de la banda sonora de toda una generación. Desde mediados de los 70 Hall & Oates han editado 18 discos de estudio con los cuales se han posicionado varias veces en lo más alto. Algunas de sus más conocidas canciones son “Rich Girl”, “Kiss on My List”, “Private Eyes”, “I Can’t Go For That (No Can Do)”, “Maneater” y “Out of Touch”.

Por eso la noticia de que vendrán a Chile, para presentarse el sábado 8 de junio en el Movistar Arena, no deja de ser noticioso. A la visita de OMD, se suma ahora la llegada otra banda ícono.

Reconocido como el dúo que más discos ha vendido (reconocimiento otorgado por la RIAA en EE.UU.), Hall & Oates llegarán a Chile en el marco de una gira que los tendrá presentándose el 20, 22 y 23 de marzo como parte de su residencia en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas, para luego pasar por Reino Unido, donde estarán en Birmingham (Resorts World, 24 de abril), Londres (Wembley SSE Arena, 26 de abril), Manchester (Manchester Arena, 28 de abril) y Glasgow (SSE Hydro Arena, 1 de mayo) para seguir con dos fechas en Alemania, en Dortmund (Westfalenhalle, 3 de mayo) y en el Hamburg Barclaycard Arena, 6 de mayo), las primeras desde los 80.

La preventa para el show de Daryl Hall & John Oates es exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank y comienza el martes 5 de febrero a las 11:00am y estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta el jueves 7 de febrero o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa.