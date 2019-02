5 discos que cumplen años esta semana

Son varios los discos que están cumpliendo años en este febrero, un mes que parece ser productivo para la industria musical. Acá 5 que queremos celebrar:

Rumours Fleetwood Mac

Un 4 de febrero de 1977 se editaba Rumours, álbum de la banda inglesa-norteamericana Fleetwood Mac.

El disco comenzó a grabarse luego de que el matrimonio McVie, del que eran parte la tecladista y el bajista, decidieran separarse definitivamente; el baterista Mick Fleetwood descubriera que su mujer tenía un romance con su mejor amigo y los últimos en integrarse a la banda -y también pareja- Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, dejaran de pelear solo para componer y escribir las nuevas canciones que, por cierto, hablaban de todos estos dramas.

En ese contexto se escribió y compuso el décimo disco de la banda, quizás su mejor trabajo.

Raw Power The Stooges

Si bien no fue recibido de la mejor manera, un 7 de febrero de 1973 se editó Raw Power, el tercer disco de The Stooges, banda inglesa liderada por Iggy Pop y que con el tiempo formaría parte de los cimientos sobre los que luego se construiría el punk-rock.

Marquee Moon Fleetwood Mac

Otro disco fundamental y que -como el de Fleetwood Mac- también cumple 42 años, es Marquee Moon, álbum debut de los neoyorquinos Television, quienes llevaban un tiempo figurando en la escena musical de la Gran Manzana, presentándose en vivo en varios de los escenarios íconos del underground y despertando el interés de varias disqueras, hasta que firmaron con Elektra.

Sam Prekop Sam Prekop

Otro debut que cumple años esta semana -veinte en este caso- es el primero como solista del norteamericano Sam Prekop, vocalista y guitarra de la banda The Sea & Cake, y que un 9 de febrero de 1999, editó su disco homónimo donde, entre otros, colabora con voces su compatriota Jim O’Rourke.

Franz Ferdinand Franz Ferdinand

“Darts of pleasure” fue el primer adelanto de una nueva y desconocida banda escocesa con nombre de militar austriaco. De hecho la canción tiene algunas frases en alemán, pero no fue hasta “Take me out”, el segundo corte del disco que poco más de un mes después, también un 9 de febrero pero de 2004, sería parte del álbum debut y homónimo Franz Ferdinand, banda de Glasgow que en 15 años ya han editado 5 discos y se han transformados en uno de los principales referentes de indie rock.