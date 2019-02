Al Green volverá este año a los escenarios

El autor de “Let’s stay together“, uno de los clásicos musicales de ese acalorado género radial denominado quiet storm, acaba de anunciar que volverá a pisar los escenarios con su abultado repertorio de soul y R&B.

Transformado hace ya algunos años en pastor de una iglesia en Memphis, ligada a la francmasonería,Al Green, ha decidido sumarse al New Orleans Jazz & Heritage Festival que se realizará a fines de abril y a eso ha sumado otras cuatro presentaciones en los estados de Texas y Georgia.

En septiembre del años pasado y como parte de una sesión de Amazon Music, Green grabó el clásico de 1975 “Before The Next Teardrop Falls”, original de Freddy Fender. Su último disco Lay it Down fue editado en mayo de 2008.