El álbum perdido de Marvin Gaye será editado a fines de marzo

Tras el arrollador éxito de What’s Going On, el décimo primer disco del cantante norteamericano Marvin Gaye, estaba todo listo para el continuador. Se trataba de un nuevo trabajo cargado de mensajes en torno al pensamiento social y político de Gaye. Era año de elecciones en EE.UU. y Richard Nixon buscaba la reelección contra el demócrata George McGovern.

En 1972 y bajo el alero de Motown, se estrenó el primer single You’re the man y la canción no tuvo el éxito esperado. De ahí que Gaye optara por tomar el proyecto y guardarlo sin plan para su publicación.

47 años se van a cumplir de aquel verano boreal y Motown ha anunciado que finalmente editará el disco perdido de Gaye el próximo 29 de marzo, cuatro días antes de lo que habría sido el cumpleaños número 80 del cantante, muerto en 1984.

Una de las canciones que vendrá en You’re The Man es “My last chance” remixeada por Salaam Remi, originalmente compuesta en 1972 terminó teniendo mejor suerte en un disco de la banda Miracles y bajo el nombre “I Love You Secretly”. Escucha acá la nueva versión.