7 singularidades de Whitney Houston a 7 años de su muerte

Ni Elvis, ni los Beatles, ni Michael Jackson. Whitney Houston, la reina del soul pop de los ochenta que murió el 11 de febrero del 2012 producto de una falla cardíaca potenciada por el abuso de drogas, es sin duda un relieve que se pronuncia en la cima de la música pop a nivel mundial.

Houston, que brilló con la combinación perfecta de presencia física, encanto y una voz majestuosa, en sus 48 años de vida supo de romper marcas y recibir elogios, pero también tuvo que enfrentar un difícil recorrido vital.

Mujer récord

Whitney Houston, según confirma el Libro Guinness, es la cantante más premiada de la historia, con 600 premios. También es la artista que más ha vendido de todos los tiempos, con 140 millones de copias. Además, superó el récord de The Beatles y Bee Gees en Estados Unidos al instalar siete canciones consecutivas en el primer puesto en la lista de 100 Éxitos de Billboard. Esas canciones fueron “Saving All My Love For You”, “How Will I Know”, “Greatest Love Of All”, “I Wanna Dance With Somebody”, “Didn’t We Almost Have It All”, “So Emotional” y “Where Do Broken Hearts Go”.

Su salto a través del cine

En 1993, con “El Guardaespaldas”, Whitney Houston hacía su primera incursión en el cine interpretando a Rachel Marron, una diva del pop acosada por un psicópata y que se enamora de su guardaespaldas, encarnado por Kevin Costner. Para esa película, Houston grabó su propia versión del tema “I Will Always Love You”, escrita y grabada originalmente por Dolly Parton, y se instaló durante 14 semanas en el número uno de la lista de 100 Éxitos de Billboard. Desde entonces, la canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música.

Houston regresó después a la pantalla grande con “Waiting to Exhale (1995)”, “The Preacher’s Wife (1996)”, “Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (1997)” y “Sparkle (2012)”.

Su premiado dúo con Mariah Carey

La voz de Whitney Houston brilló tanto en el cine como en la televisión con numerosas versiones. Y, tal como siempre, logró encantar los oídos del mundo. Tanto así, que en 1999 obtuvo el Oscar a mejor canción original por “When you belive”, que musicalizó la película “El príncipe de Egipto”, y que cantó junto a Mariah Carey.

Ya triunfaba como modelo

Antes de convertirse en “La Voz”, Whitney Houston era una modelo adolescente bastante solicitada. Fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Seventeen. Además, apareció en las revistas Glamour y Cosmopolitan, además de un anuncio publicitario de Canada Dry.

Su hija murió en condiciones similares

La hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Houston Brown, fue encontrada inconsciente a tres años de que su madre muriera. La mantuvieron en coma inducido durante seis meses, hasta que murió en cuidados paliativos el 26 de julio de 2015, a la edad de 22 años.

Al igual que su madre, Bobbi Houston fue encontrada en una bañera, y las causas de su muerte estuvieron relacionadas con el uso de drogas y medicamentos.

Tuvo presente el activismo

Whitney Houston se alineaba con el movimiento anti-apartheid y con la figura de Nelson Mandela. Durante su carrera de modelo, Houston se negaba a trabajar con cualquier agencia que hiciera negocios con Sudáfrica. En 1988, “La Voz” cantó en el Estadio de Wembley de Londres para celebrar el 70 cumpleaños de Mandela, quien por entonces seguía encarcelado.

Su traumática niñez y su historia están en Netflix

Junto a ese talento exorbitante que albergaba Whitney Houston, también había una mujer víctima de abusos sexuales de niña, una hija altamente presionada por su madre para lograr el éxito, una esposa con un marido celoso, profundas dudas sobre su orientación sexual y el uso desmesurado de alcohol y drogas. Todo eso y más se puede ver en el documental “Whitney”, dirigido por Kevin Macdonald y presentado en el último Festival de Cannes.

Los 7 singles con que Whitney Houston hizo historia