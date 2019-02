The Zombies prepara masiva edición de sus hits sesenteros

Tras la nominación para el Salón de la Fama del Rock & Roll recibida hace poco y que se verá concretada en la inclusión de The Zombies al selecto grupo de artistas condecorados el próximo 29 de marzo en Brooklyn, la banda inglesa ha anunciado otras noticias musicales. Buenas novedades para los fanáticos.

El sello Varese Sarabande, ha anunciado que re-editará todas las grabaciones de estudio de la banda, realizadas durante los 60 en un box set de diez vinilos.

Además de los dos álbumes editados en EE.UU., el honónimo editado en 1965 y que también se conoció como She’s Not There/Tell Her No y el reconocido Odessey and Oracle de 1968, el set de discos incluirá dos compilados de rarezas realizado por CBS Records tras Odessey y que nunca fue publicado: R.I.P. y un disco de cortes de aquel clásico disco y que fue editado solo en Reino Unido bajo el nombre Oddities & Extras.

Abajo el tracklist de todos los discos que serán editados en esta pasada.

She’s Not There / Tell Her No

Side One

1. She’s Not There

2. Summertime

3. It’s Alright With Me

4. You’ve Really Got A Hold On Me / Bring It On Home To Me

5. Sometimes

6. Woman

Side Two

1. Tell Her No

2. I Don’t Want To Know

3. Work ’n’ Play

4. Can’t Nobody Love You

5. What More Can I Do

6. Got My Mojo Working

I Love You

Side One

1. The Way I Feel Inside

2. How We Were Before

3. Is This The Dream

4. Whenever You’re Ready

5. Woman

6. You Make Me Feel Good

Side Two

1. Gotta Get A Hold Of Myself

2. Indication

3. Don’t Go Away

4. I Love You

5. Leave Me Be

6. She’s Not There

Odessey & Oracle

Side One

1. Care of Cell 44

2. A Rose for Emily

3. Maybe After He’s Gone

4. Beechwood Park

5. Brief Candles

6. Hung Up On A Dream

Side Two

1. Changes

2. I Want Her She Wants Me

3. This Will Be Our Year

4. Butcher’s Tale (Western Front 1914)

5. Friends of Mine

6. Time of the Season

R.I.P.

Side One

1. She Loves The Way

They Love Her

2. Imagine The Swan

3. Smokey Day

4. Girl Help Me

5. I Could Spend The Day

6. Conversation Off Floral Street

Side Two

1. If It Don’t Work Out

2. I’ll Call You Mine

3. I’ll Keep Trying

4. I Know She Will

5. Don’t Cry For Me

6. Walking In The Sun

Oddities & Extras

Side One

1. Kind Of Girl

2. She’s Coming Home

3. I Must Move

4. I Want You Back Again

5. I Can’t Make Up My Mind

6. I Remember When I Loved Her

7. I’m Going Home

Side Two

1. Remember You

2. Just Out Of Reach

3. Nothing’s Changed

4. Goin’ Out Of My Head

5. She Does Everything For Me

6. A Love That Never Was