The National estrena tercer adelanto del nuevo disco: “Hairpin turns”

En marzo de este año, The National anunció el lanzamiento de su octavo disco, “I Am Easy to Find”, para el 17 de mayo. Durante estos meses, la banda ha adelantado ya dos singles, los que han venido acompañados de una propuesta audiovisual que no solo funciona como complemento a las canciones, sino como una propuesta estética en si misma.

Así pasó con el corto que también se llamó “I Am Easy to Find”, dirigido por el nominado a los Oscar, Mike Milles (20th Century Women, Beginners), y que contó con la participación de la ganadora del Oscar, la actriz Alicia Vikander.

Esa misma fecha fue el lanzamiento del primer adelanto del disco, el single “You Had Your Soul with You”, al que un mes después le siguió el estreno de “Light years”, el segundo single que también fue acompañado por un video protagonizado nuevamente por la actriz sueca.

Ahora es el turno del tercer adelanto, se trata de “Hairpin turns” donde colaboran Gail Ann Dorsey y Lisa Hannigan, y que cuenta con un video también dirigido por Mills y donde la protagonista es la bailarina Sharon Eyal, co-fundadora, co-directora artística y coreógrafa de L-E-V Dance Group. Lo puedes ver a continuación:

Este es el tracklist de “I Am Easy to Find”

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years