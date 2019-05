The National estrena cortometraje en la víspera de su nuevo disco

Este viernes, The National publicará su octavo álbum. “I Am Easy to Find” ha venido mostrándose durante este año con tres singles de adelanto y varios videos que anticipaban lo que ahora es un cortometraje.

El film de 24 minutos, que sigue la estética de los videos que acompañaron a las canciones “Hairpin turns” y “Light years“, fue dirigido por el realizador Mike Mille (20th Century Women) y entre sus protagonistas está la actriz sueca Alicia Vikander (Ex-Machina). La fotografía estuvo a cargo de Daniel Voldheim y la edición la desarrolló Aaron Beckum durante ocho meses.

Obviamente la música está a cargo de The National con su nuevo trabajo, el que está adaptado en distintas versiones especialmente mezcladas para el cortometraje.

El disco, que sale este viernes 17 de mayo, cuenta con la colaboración de varias voces femeninas a cargo de Lisa Hannigan, Sharon Van Etten, Mina Tindle, Gail Ann Dorsey, Kate Stables y el Brooklyn Youth Chorus. Puedes ver el corto acá: