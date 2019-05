El holograma de Whitney Houston anuncia gira

El formato, que no ha logrado convencer al público, sigue en boga y suma un nuevo personaje a su ahora infame repertorio.

Por: Radio Duna 22 Mayo, 2019

Nadie entiende muy bien por qué insisten. Hasta ahora han sido varios los artistas fallecidos que han vuelto a “pisar” un escenario en la forma de un holograma.Amy Winehouse, Frank Zappa, Patsy Cline, Ronnie James Dio y la dulpla Roy Orbison junto a Buddy Holly han sido recibidos tibiamente por seguidores y la prensa de espectáculos, sembrando más dudas que buenos comentarios. Ahora, la versión virtual de Whitney Houston es la próxima estrella de la música que se sumará al listado de conciertos holográficos. Hasta ahora, Houston, quien muriera en febrero de 2012 a los 48 años, ha sido parte principalmente de piezas documentales que han retratado su vida y obra, pero la explotación de su figura parece estar lejos de terminar.

Así al menos lo ha dejado claro su sucesión, encabezada por su hermanastra y manager Pat Houston, quien informó del acuerdo con la productora Primary Wave Music Publishing quien habría comprado la mitad de los derechos de explotación de la sucesión de la artista en 14 millones de dólares.

Entre las producciones que se ven en el horizonte está la edición de un disco póstumo con canciones inéditas, un musical en Broadway y sí, una gira del holograma de Houston, el que estaría en plena etapa de producción.

Recordemos que en 2016 ya hubo un intento por presentar el holograma de Whitney Houston cuando en el episodio final de la temporada de The Voice, Christina Aguilera interpretó “I have nothing” y “I’m every woman” junto a quien se suponía era una versión de Houston. Como verán, si bien la voz era muy similar, la representación de la artista no se parecía en absoluto a Whitney.