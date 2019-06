Bon Iver estrena dos temas que podrían ser parte de un nuevo disco

Durante su concierto en el Festival “All Points East”, Bon Iver estrenó dos nuevos temas titulados “Hey, Ma” y “U (Man Like)”, lo que podrían ser de un nuevo disco.

Estos temas incluyen las colaboraciones de Bruce Hornsby, Moses Sumney, Elsa Jense, Pysmun, Phil Cook o the Brooklyn Youth Chorus.

La banda liderada por Justin Vernon, ya lleva un rato, casi tres años, de que liberó el disco 22, A Million en 2016.

A través de su cuenta de Twitter, Bon Iver informó del lanzamiento de esto dos temas, además de las fechas de su gira por Estados Unidos.

Friends! We’re excited to share two new tracks with you and announce fall tour dates across North America. Listen and learn more. https://t.co/Tvt60TvXhF pic.twitter.com/I73ZU1Vh6A

— Bon Iver (@boniver) June 3, 2019