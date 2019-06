Escucha “Lucifer”, la canción póstuma de Charles Bradley

Antes de fallecer a fines de septiembre de 2017, debido a un cáncer estomacal, Charles Bradley hizo algunas sesiones de estudio junto a su banda y su productor James Levy, la última en Nueva York.

De esa sesión salieron varias piezas musicales que no habían visto la luz hasta después de su muerte. El mes pasado se estrenó “Lonely as You Are” y ahora es editado el single “Lucifer”.

El primero era un track más bien melancólico que hablaba de la mortalidad del ser humano, mientras que en este último se ve un lado mucho más poderoso y alegre, lleno de la energía que Bradley solía imprimirle a sus canciones. Incluso se da el lujo de dedicarle unas estrofas al ex Presidente Barack Obama, cuando dice “You’ve done what you had to do/ Change the world!”

Escúchalo acá: