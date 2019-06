Keane regresa a Chile con la presentación de su último álbum “Cause and Effect”

El próximo 24 de noviembre, la banda británica Keane regresará a Chile para presentar su último álbum “Cause and Effect”, que será estrenado el próximo 20 de septiembre.

Our new album ‘Cause and Effect’ will be out Sept 20th. Check out ‘The Way I Feel’ now. We’re heading on tour for the 1st time since 2013 & hope to see you along the way. For dates, ticket info & to pre-order the album for early ticket access: https://t.co/U1RHyIFR0A pic.twitter.com/hFOrhLzdAo

— Keane (@keaneofficial) June 6, 2019