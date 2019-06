Jack White y The Racounters adelantan “Bored and razed”

Jack White, una de las mitades del otrora dúo White Stripes mantiene vivos varios proyectos musicales donde experimenta con el rock y las guitarras, su pasión declarada y que le ha dado durante los más de 30 años que tiene su carrera, las mayores satisfacciones musicales.

En 2008, The Racounters, proyecto donde comparte créditos con Brendan Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence (estos dos, miembros de The Greenhornes), editaron su último disco de estudio Consolers of the Lonely.

Más de una década después el proyecto está de vuelta no solo con nuevo disco, sino también con gira que lo traerá por primera vez a Chile.

Help Us Stranger es el nombre de la nueva placa que estará en estanterías digitales y físicas el próximo 21 de junio y para mostrar parte de ese trabajo acaban de adelantar el single “Bored and Razed”, el quinto adelanto del disco y que puedes escuchar más abajo.

Recuerda que The Racounters se estarán presentando por primera vez en Chile el 13 de noviembre en el Teatro Coliseo y las entradas ya están a la venta a través del sistema PuntoTicket.