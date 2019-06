King Crimson llega finalmente a las plataformas de streaming

Finalmente llega a las plataformas de streaming uno de los ausentes más famosos: King Crimson. La banda de rock progresivo inglesa que ya cumple medio siglo de carrera ha puesto a disposición de todo el mundo el catálogo de su obra, tras haber iniciado tímidamente en 2017 su incursión digital.

Casi toda su discografía, que incluye 13 discos de estudio se pueden escuchar ahora en Spotify y Apple Music, hito que coincide con el inicio de una gira que los traerá por partida doble a Chile.

Solo sus discos Red (1974) y In The Court Of The Crimson King (1969) están pendientes en Spotify. Este último (y que también es el primero de la banda) probablemente se integre con la edición aniversario que prepara la banda y que incluirá un box set de lujo.

El sábado 12 y domingo 13 de octubre, King Crimson se presentará en el Movistar Arena. El primer show se agotó en poco más de una hora y para el segundo todavía quedan algunas entradas disponibles vía PuntoTicket.

FOTO: The Boston Globe.