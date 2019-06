Escucha “Black Star Dancing”, el nuevo EP de Noel Gallagher

A pocos días de que Liam Gallagher estrenara “Shockwave”, el primer single de su nuevo disco “Why Me? Why Not”, su hermano mayor y ex compañero en Oasis, Noel Gallagher, presentó junto a High Flying Birds su nuevo EP titulado “Black Star Dancing”.

El trabajo discográfico está compuesto por cinco canciones, de las cuales ya se conocían dos: la primera, que le da nombre al disco, y “Rattling Rose“. El listado lo completan los tracks “Sail On”, “Black Star Dancing – 12 mix” y “Black Star Dancing – The Reflex Revision”.

En el EP se puede escuchar una propuesta que rescata la influencia del indie rock en cierta medida, pero que apuesta mayormente por sonidos y ritmos de la música electrónica, lo que da cuenta de los intereses que en la actualidad forman el imaginario de Noel. Incluso, los dos últimos temas son mixes muy inclinados al electro house. (Puedes escucharlos uno por uno en YouTube).

Asimismo, tal como publican en Indie Hoy, el rockero británico en una serie de comunicados citó la influencia de David Bowie, INXS, U2 y ZZ Top. Así como Chris Rea, Mike + the Mechanics, Chris De Burgh y hasta Slipknot.

Escucha “Black Star Dancing”: