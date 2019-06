Spoon prepara su disco de “Grandes Éxitos” y comparte nueva canción

Nueve discos de estudio acumula la banda de Austin, Texas, Spoon a lo largo de sus más de 25 años de carrera en la escena indie rock. El último fue Hot Thoughts, editado en marzo de 2017 y que presentó relativamente bien en varios mercados, principalmente los angloparlantes.

Para su décimo trabajo, la banda prefirió recurrir al viejo pero efectivo recurso del Grandes Éxitos, seleccionando una docena de canciones que incluye éxitos desde su tercer disco, editado en 2001 hasta su último trabajo editado hace dos años.

Everything Hits at Once: The Best of Spoon será oficialmente editado el próximo 26 de julio vía Matador Records y para no ser mezquinos, la banda decidió incluir un décimo tercer track, inédito, llamado “No bullet spent” y que puedes escuchar a continuación.

Everything Hits at Once Tracklist:

01. I Turn My Camera On

02. Do You

03. Don’t You Evah

04. Inside Out

05. The Way We Get By

06. The Underdog

07. Hot Thoughts

08. I Summon You

09. Rent I Pay

10. You Got Yr Cherry Bomb

11. Got Nuffin

12. Everything Hits At Once

13. No Bullets Spent

