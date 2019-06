Vocalista de Alabama Shakes anuncia disco solista y estrena canción

Quienes han tenido la suerte de ver a la banda de blues rock Alabama Shakes en vivo (han venido a los Lollapalooza de 2013 y 2016) podrán haber apreciado de primera fuente lo poderoso del registro vocal de su líder y cantante Brittany Howard.

El proyecto Alabama Shakes no ha vuelto a editar nueva música desde su exitoso segundo disco Sound & Colors, editado en 2015 y de donde salieron varios singles que le dejaron éxito comercial, de la crítica y uno que otro premio.

Desde aquel año, Howard ha estado colaborando en otro proyectos, como The Bermuda Triangle, pero su paso más importante como músico está a punto de darlo. Se trata de su álbum solista, el primero, que bajo el nombre de Jaime, será editado el próximo 20 de septiembre vía ATO.

El nombre del disco, Jaime, se debe a su hermana, quien falleció de cáncer cuando ambas eran adolescentes y que la marcó de por vida. El primer adelanto del disco se llama “History Repeats” y lo puedes escuchar a continuación.

Tracklist Jaime:

01 History Repeats

02 He Loves Me

03 Georgia

04 Stay High

05 Tomorrow

06 Short and Sweet

07 13th Century Metal

08 Baby

09 Goat Head

10 Presence

11 Run to Me