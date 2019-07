The Cure muestra una versión brillante de “Lullaby” en un nuevo adelanto de su esperado documental

“Lullaby” es uno de los hits más importantes en la historia de The Cure. Por eso, no es de extrañar que los británicos la hayan elegido para el segundo adelanto de su documental “Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London”, que se estrenará en Chile el jueves 29 de agosto.

Este nuevo avance, parte del registro del show que la banda ofreció el año pasado en el mítico recinto de la capital inglesa, da cuenta de la calidad visual y sonora de la película. Cabe destacar que esta fue filmada en 4K por Tim Pope, longevo colaborador de Robert Smith y compañía.

El desplante escénico de The Cure para tocar la canción “Lullaby”, con el característico estilo gótico de Smith, sumado a una ejecución que se apega a la grabación original en el álbum “Disintegration” (1989), eleva las ansias por ver el show completo en salas de cine.

“Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London” será exhibido en Chile por las cadenas Cinemark y Cine Hoyts, con funciones únicas el jueves 29 de agosto.