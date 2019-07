79 años de Ringo Starr: El ritmo de The Beatles

Ringo Starr cumple 79 años y ya es hora de situarlo en el pedestal que merece. Por décadas ha sido mirado en menos respecto al resto de The Beatles, como un eslabón perdido en la evolución del grupo. Aunque no tuvo el mismo brillo creativo de John, Paul y George, cuesta imaginar la base rítmica del cuarteto con otro baterista. Basta escuchar los tambores al inicio de “Come together” o el contrarritmo de “Tomorrow never knows” (expresión acuñada por el propio Ringo) para entender el aporte clave que tuvo el hombre nacido como Richard Starkey. Además sirvió como un elemento de distensión en medio de la lucha de egos que socavó al conjunto en su última etapa. Ringo es como esos jugadores de fútbol que no lucen en la cancha, pero que le hacen bien al camarín.

Con una carrera solista más que digna, Ringo Starr también ha sido actor y socialité. En esta playlist queremos recordarlo como merece, incluyendo las canciones que cantó y/o compuso en el grupo, y sus éxitos como solista. ¡Felices 79, Ringo!