Stevie Wonder anuncia receso debido a un trasplante de riñón

Stevland Hardaway Judkins, más conocido en el mundo de la música como Stevie Wonder anunció que en septiembre iniciaría un hiato musical que lo mantendrá alejado de los escenarios y probablemente de los estudios también.

El anuncio lo hizo el sábado recién pasado durante su show en el British Summer Time Festival que se realizó en Hyde Park en Londres. La razón es que en septiembre se someterá a una intervención quirúrgica en la que se realizará un trasplante de riñón. Acá puedes ver el momento del anuncio.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing…. pic.twitter.com/pwfjnczGKx

— Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) July 6, 2019