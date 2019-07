Ed Sheeran y Bruno Mars colaboran en nuevo video

Ed Sheeran publicó el pasado viernes “Blow”, canción que cuenta con las colaboraciones de Bruno Mars y el cantante de rock sureño Chris Stapleton, y que llama la atención por su evidente sonido rockero.

El tema será parte de “No.6 Collaborations Project”, nuevo álbum de colaboraciones del británico que se publicará este 12 de julio, y que contará con una nutrida lista de artistas invitados, desde el trapero Paulo Londra hasta Skrillex.

En el video de su reciente adelanto, tanto Sheeran como Mars y Stapleton son reemplazados por mujeres de una banda de rock ficticia.

Anteriormente, el cantante de “Thinking Out Loud” había publicado cuatro sencillos del disco: “I Don’t Care” junto a Justin Bieber, “Best Part of Me” junto a Yebba, “Beautiful People” junto a Khalid y “Cross Me” junto a Chance the Rapper y PnB Rock.

ve el video aquí: