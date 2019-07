Los fundadores de The Kinks están grabando nueva música con un disco en el horizonte

El distrito londinense de Muswell Hill fue el que vio nacer a los hermanos Ray y Dave Davies, quienes en 1964 formarían la primera versión de The Kinks, una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Durante más de 30 años editaron más de una veintena de álbumes de estudio junto a Pete Quaife en el bajo y Mick Avory en la batería. En 1996 decidieron poner término al proyecto y fue Ray Davies el que siguió performando en solitario interpretando parte del repertorio de los Kinks y el suyo propio, pero en junio de 2018 los hermanos Davies, junto a su legendario baterista, anunciaron su retorno para volver a trabajar juntos.

La noticia no es del todo nueva. Se bromea en el mundo del periodismo musical sobre la reunión anual de la legendaria banda autora de “Sunday afternoon”, pero pareciera que esta será la vencida, después de que se viera a los hermanos Davies trabajando juntos en el estudio.

Este nuevo intento nace a partir de que los Davies han estado revisando sus archivos para dar con material que se sume a la edición aniversario que marca los 50 años de la edición de Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire), el séptimo disco de la banda. De ahí en adelante ha sido ensayar y grabar algunos demos, que los han dejado satisfechos al punto de que se habla de un nuevo disco de la banda.

Solo estaría faltando un bajista, ya que tanto Pete Quaife, miembro original hasta 1969, así como su reemplazo hasta 1978, Jim Rodford, ya han muerto. Pero The Kinks se rehúsa a dejar de existir y esperamos pronto tener novedades.