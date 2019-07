Betty Davis estrena su primera canción en más de cuatro décadas

Una de las voces más importantes en la historia del funk es Betty Davis (no confundir con Bette Davis), quien durante los ’70 publicó sus obras más destacadas en el género que ha evolucionado con los años, sin perder su esencia.

En 1976 grabó sus últimas canciones, las que recién en 2009 fueron editadas como el disco Is It Love or Desire?, el cuarto y último de su carrera marcada por singles como “They say I’m different” o “Antilove song”, donde destaca su traposa y sensual voz.

A dos días de su cumpleaños y a más de 40 años de que la escucháramos por última vez, llega una nueva canción de Betty Davis. Se trata de “A Little Bit Hot Tonight”, una composición que Davis desarrolló a principios de los ’80, mientras vivía en Japón y que este año se decidió a producir en compañía de su amiga, la productora y etnomusicóloga norteamericana Danielle Maggio.

Es justamente ella quien canta en la canción, después de que la propia Betty Davis le explicara línea por línea, estrofa por estrofa cómo debía sonar y escucharse. El resultado lo puedes escuchar a continuación.