El director Quentin Tarantino elige las canciones favoritas de sus soundtracks

Las recomendaciones musicales son siempre bienvenidas, más cuando estas vienen de alguien con sabida buena curatoría a la hora de seleccionar.

más de 60 canciones que han estado presente en algunas de sus diez películas y las ha compilado en una lista especialmente creada para Spotify. El director Quentin Tarantino se ha encargado de seleccionarque han estado presente en algunas de sus diez películas y las ha compilado en una lista especialmente creada para Spotify.

“Film & TV Favorites” es el nombre de la serie de playlist donde Tarantino acumuló más de 3 horas de música de sus propias películas iniciando con “Bang Bang” de Nancy Sinatra y parte de la escena con que comienza Kill Bill: Vol. 1. También encontrarán canciones como “Jungle Boogie” de los Kool & The Gang, parte de Pulp Fiction o “Cat People (Putting Out the Fire)” de David Bowie incluida en Inglourious Basterds.

La invitación del director es clara: “Toma asiento, relájate e introdúcete al mundo de los sonidos de las películas de Tarantino. Quizás no te quieras ir nunca”.