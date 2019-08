Death Cab for Cutie anuncia nuevo EP y estrena canción

A mediados del año pasado, la banda Death Cab for Cutie, comandada por Benjamin Gibbard, estrenó su noveno álbum de estudio, Thank You For Today. A un año de aquel hito, la banda norteamericana está de vuelta con un nuevo Extended Play, el séptimo de una carrera que ya acumula más de dos décadas.

The Blue se estrenará el próximo 6 de septiembre y contendrá 5 canciones. “Mantienen la forma en que fueron concebidas, pero darán a luz de una manera muy distinta“. Así se refirió Gibbard al contenido del nuevo EP, del cual acaban de estrenar su primer adelanto, se trata de “Kids in ’99”, uno de los dos temas producidos por Peter Katis.

Death Cab for Cutie se prepara para un verano boreal lleno de presentaciones entre las que destacan Lollapalooza de Chicago y el Sonoma Harvest Music Festival.

The Blue EP Tracklist:

01. To the Ground

02. Kids in ‘99

03. Man in Blue

04. Before the Bombs

05. Blue Bloods