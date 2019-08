Bonnie ‘Prince’ Billy y Bryce Dessner de The National colaboran en nueva canción

“When We are Inhuman” es el nombre del disco colaborativo que preparan el cantautor norteamericano William Oldham, más conocido como Bonnie ‘Prince’ Billy y una de las guitarras de la banda de Cincinnati, The National.

Al dúo se le suma un ensamble de músicos clásicos llamado Eighth Blackbird.

When We are Inhuman llegará a las plataformas de streaming y estanterías el próximo 30 de agosto vía el sello de otro conocido de la casa, Justin Vernon (Bon Iver) 37d03d, tendrá 8 canciones y el dúo acaba de estrenar el primer adelanto.

Se trata de la canción “One with the Birds” y que puedes escuchar acá.