La nueva arremetida de Noel Gallagher contra su hermano: “Me gustaba mi madre hasta que dio a luz a Liam”

“Me gustaba mi madre hasta que tuvo a Liam”, aseguró en conversación con The Guardian el cantante y ex vocalista de Oasis, Noel Gallagher.

En esta entrevista, el guitarrista y cantante británico criticó la presentación de su hermano en el Festival de Glastonbury, en Inglaterra. “Creo que nunca he estado tan avergonzado de un hombre en mi vida. Ha conseguido, por arte de magia, que esas canciones de Osasis suenen débiles y pequeñas”, comentó Noel

“Él (Liam) parecía que estaba teniendo el peor día de su vida, andando con lo que parece un pijama de mi hijo, gritando al micrófono cosas sobre injusticias… ¡Si no puedes cantar, no lo hagas!”, afirmó

Noel reconoce que no ha escuchado la música de su hermano “porque no puedo soportar su voz. Pero alguna vez las he oído en la radio”.

Pese a esto, a calificado la música de su pariente como a no sofisticada para gente no sofisticada y hecha por un hombre no sofisticado. Está dando órdenes no sofisticadas a un grupo de compositores que creen que están haciendo canciones de Oasis”.

Asimismo, Noel se refirió a las supuestas amenazas de su hermano a su hija y su mujer y añadió que, si fuera una persona cualquiera “recibiría una visita de la policía, pero como es una estrella del rock, se libra de todo eso”.

El artista concedió la entrevista al medio británico por el lanzamiento de su nuevo EP, This Is the Place. Este lunes, Noel estrenó su nuevo single con el mismo nombre del disco que puedes escuchar a continuación.