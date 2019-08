En su cumpleaños 56: Éxitos, excesos y una playlist para celebrar a Whitney Houston

“I wanna dance with somebody”, “I have nothing” y “I will always love you”, tema que fue parte The Bodyguard, cinta que representó su debut cinematográfico en 1992; son algunos de los éxitos con los que recordamos a la gran y única Whitney Houston, quien este viernes 9 de agosto cumpliría 56 años.

Una voz y talento único convirtieron a esta artista en un icono importante dentro de la industria musical, además de ser un referente para los cantantes venideros, quienes siguen retomando su legado.

El tema “I will always love you”, fue el sencillo más vendido en por un artista femenina y número uno en varios países, esto a pesar de que la cantante de Contry Dolly Parton lo grabó previamente.

Whitney Houston colaboró con grandes artista en la historia de la música: Steve Wonder con “We did´nt know”, con Mariah Carey en el tema “When you believe”, y con el fallecido George Michael en “If I told you that”.

Pese a los grande éxito que tuvo la artista, entre ellos un Record Guinesse como la primera artista femenina en debutar como número uno en la lista del Billboard 200, a lo largo de su carrera, existieron adicciones, violencia y abuso sexual, mismos que se han relato a través de varios documentales lanzados luego de su fallecimiento, el 11 de febrero de 2011.

En el documental “Whitney”, dirigido por Kevin McDonald retrató el abuso sexual que sufrió la cantante por parte de su prima Dee Dee Warwick; la violencia doméstica al lado de su ex marido Bobby Brown, de quien se separó en 2007; y el abuso de drogas que sepultó su carrera en los años 2000.

Otra cinta que exploró la vida de la artista fue, “Whitney: Can I Be Me”, en especial su relación con y su amiga Robyn Crawford. Por este material, fueron demandadas la BBC y Show Time Networks pues se les acusó de utilizar imágenes no autorizadas en el documental.

Sin embargo, un jurado estadounidense rechazó la demanda contra este documental debido a que se encuentra protegido por la primera enmienda de aquel país, la cual prohíbe que se viole la libertad de prensa.

La emblemática cantante falleció el 11 de febrero de 2011. Fue encontrada en su hotel e inmediatamente se levantó la hipótesis de que murió ahogada luego de haber ingerido una gran cantidad de drogas. La autopsia oficial apuntó que sufrió un paro cardíaco y pese a haber encontrado cocaína en su cuerpo, eso no fue el detonante de su muerte.

10 éxitos para recordar a Whitney Houston