Plácido Domingo responde a acusaciones de abuso sexual: “Creía que todas mis relaciones siempre eran consensuadas”

El reconocido tenor español Plácido Domingo ha sido acusado por ocho cantantes y una bailarina de abuso sexual en diferentes encuentros a lo largo de tres décadas a partir de finales de los 80 y, en ocasiones, en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección.

Estos testimonios fueron publicados en la madrugada del martes por la agencia Associated Press, que solo identifica por su nombre a una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf .

Según AP, Domingo presionó a las supuestas víctimas, mujeres jóvenes en los inicios de su carrera, para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban.

Además, de estas acusaciones seis artistas aseguran que el reconocido tenor de 78 años les hizo proposiciones incómodas. Esto habría sido presenciado por unos 30 profesionales,desde músicos hasta tramoyistas, quienes informaron a AP que fueron testigos de la conducta inapropiada de Domingo.

El cantante respondió a estas denuncias en un comunicado asegurando que “las acusaciones de estas personas anónimas que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, tal y como se presentan, inexactas”.

Asimismo, aseveró que “sin embargo, reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar”.

