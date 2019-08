Kim Gordon, anuncia su álbum debut como solista

Tras la edición de su décimo sexto disco The Eternal en 2009, la banda indie rock Sonic Youth vivió un proceso que finalmente los llevó a la separación en 2011. Su bajista y guitarrista, Kim Gordon, no solo dejó la banda sino también terminó su relación con Thurston Moore, con quien estaba casada desde 1984.

Al ocaso de una de las bandas insignes del indie rock, Kim Gordon siguió vinculada a la música a través de distintos proyectos. En 2013 editó el disco Coming Aparte junto a Bill Nace, con quien formó la banda Body/Heart. Luego se uniría a Alex Knost en el proyecto Glitterbust, con quien editó un disco en 2016 y uno en 2018, llamado The Switch.

Ahora, Gordon anuncia una nueva etapa que la tiene a ella como principal protagonista. No Home Record se llama el álbum debut como solista y será editado el próximo 11 de octubre vía Matador Records.

Serán nueve canciones grabadas en el Sphere Ranch de Los Angeles, entre las cuales se encuentra “Murdered Out” un single que estrenó en 2016 y a la que ahora se suma “Sketch Artist”, su nuevo single, el que viene acompañado de un video.

Kim Gordon – “Sketch Artist”

Kim Gordon – “Murdered Out”

Tracklist No Home Record:

1. Sketch Artist

2. Air Bnb

3. Paprika Pony

4. Murdered Out

5. Don’t Play It

6. Cookie Butter

7. Hungry Baby

8. Earthquake

9. Get Your Life Back