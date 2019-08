Una playlist para celebrar los 52 años del vocalista de Wilco, Jeff Tweedy

Por estos días la banda Wilco está bastante acontecida. Mientras su líder, Jeff Tweedy, celebra sus 52 años con una saludable carrera a cuestas, Wilco anunció un nuevo álbum para la primera semana de octubre. El sucesor de Shmilco (2016) se llamará Ode to joy y su primer single Love is everywhere (Beware).

En esta playlist celebramos a Jeff Tweedy y el rock alternativo que sigue predicando con sus socios de Wilco.