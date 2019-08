David Bryne edita una revista de noticias positivas

Cuando lo has hecho prácticamente todo, empiezas a ponerte cada vez más creativo. O al menos eso le ha sucedido a David Byrne. El ex Talking Heads ha dedicado su vida tras la banda no solo a hacer música, sino a aportar a un mundo al que no le dan más de medio siglo de vida.

Así como lo hizo con “Diarios de Bicicleta”, el libro que editó y donde da cuenta de los beneficios en el uso de la bicicleta como medio de transporte, ahora, David Byrne ha preparado un nuevo proyecto en una línea parecida.

Se trata de “Reasons to Be Cheerful”, o en español sería “Razones para estar alegre”, una revista digital que solo publicará noticias positivas, detallando “cambios reales con impactos medibles, con la intención de inspirar y elevar espiritualmente al lector”, como dice su editorial.

La revista abarcará temas relacionados a la salud, cultura, ciencia, tecnología, clima, energía, economía, entre otros más. Se espera que también incluya videos, podcasts, eventos en vivo, entre otras acciones.

Sobre el proyecto, Byrne dijo “A menudo parece que el mundo se va directo al infierno. Me levanto por la mañana, miro el periódico y me digo: ‘¡Oh, no!’ A menudo estoy deprimido durante la mitad del día. Me imagino que algunos de ustedes sienten lo mismo. Recientemente, me di cuenta de que esto no está ayudando. Nada cambia cuando estás insensible. Entonces, como una especie de remedio, y posiblemente como una especie de terapia, comencé a recoger buenas noticias”.

Pronto habrá novedades, mientras puedes ver este video sobre el proyecto:

Welcome to Reasons to be Cheerful from Reasons to be Cheerful on Vimeo.