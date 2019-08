Liam Gallagher estrena video para su canción “One of us”

Un 28 de agosto de 2009 en París, Oasis se aprestaba a dar una de sus últimas presentaciones. A esas alturas la tensión entre los Gallagher era evidente al punto de ya haber suspendido algunas fechas venideras, pero, según cuenta la leyenda, tras un altercado entre los hermanos que habría incluido a Liam lanzando una ciruela y amenazando golpear a Noel con una guitarra, finalmente terminó en la suspensión del show y la salida de Noel Gallagher de la banda que, a partir de ese momento ya no existía más.

A 10 años de ese hito, los hermanos Gallagher tienen sus carreras musicales por separado y no se demoran en echar por tierra toda idea de una reunión. Se siguen maltratando tal como cuando peleaban en sus habitaciones en Manchester.

“One of us”, el segundo adelanto del nuevo disco de Liam, hecho hace poco más de dos semanas, ahora tiene video y está dirigido por el equipo que dirige y produce la serie de TV inglesa “Peaky Blinders” (y que se puede ver también en Netflix).

La canción es parte del segundo disco solista del ex Oasis, Why Me? Why Not, que saldrá el próximo 20 de septiembre y es el cuarto adelanto del disco que ya ha dejado escuchar “Shockwave”, “The River” y “Once”.

Mira acá el video: